Жительница Светлогорска из-за мошенников взяла кредиты, а затем стала наркокурьером. Подробности истории

После она начала искать онлайн-помощи у «юристов» из мессенджеров, однако и на этот раз ее обманули. В марте 2025 года женщина обратилась в правоохранительные органы. Следователи возбудили уголовное дело по статье о завладении имуществом путем обмана. Удалось установить, что за время общения с аферистами жительница районного центра перевела на чужие счета как минимум Br12,5 тыс.