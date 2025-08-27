Жительница Светлогорска из-за мошенников взяла кредиты, а затем стала наркокурьером. Подробности истории

Жительница Светлогорска взяла кредиты из-за мошенников, а затем стала наркокурьером, женщину задержали, сообщили в пресс-службе УСК по Гомельской области.
Сообщается, что весной 2024 года 37-летняя жительница Светлогорска в Telegram начала переписку с пользователем, который принял женщину в команду для торговли. По указанию неизвестного женщина зарегистрировалась на трейдинговой площадке и дала доступ в личный кабинет. Затем она проводила виртуальные манипуляции, которые считала настоящими торговыми сделками.
После нескольких якобы удачных операций куратор предложил женщине снять со счета крупную сумму денег. Однако при попытке вывода средств выяснилось, что нужно оплатить комиссии и налог. Чтобы сделать эти платежи, женщина взяла несколько кредитов. При этом вывести деньги ей так и не удалось.
После она начала искать онлайн-помощи у «юристов» из мессенджеров, однако и на этот раз ее обманули. В марте 2025 года женщина обратилась в правоохранительные органы. Следователи возбудили уголовное дело по статье о завладении имуществом путем обмана. Удалось установить, что за время общения с аферистами жительница районного центра перевела на чужие счета как минимум Br12,5 тыс.
Затем потерпевшая начала искать удаленную подработку для погашения кредитов. В Telegram с ней связался пользователь с предложением о крупном займе, а позже он посоветовал работу в наркомаркете. Спустя некоторое время женщина согласилась.
В мае 2025 года она получила задание забрать в Гомеле два мастер-клада с особо опасными психотропными веществами, которые позже перевезла в свою квартиру. Затем часть веществ она расфасовала и сделала закладки на территории Светлогорска. 30 мая женщину с поличным задержали сотрудники милиции.
Женщине было предъявлено обвинение, свою вину она признала.