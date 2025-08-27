Ричмонд
Захарова увидела в санкциях против Киргизии срыв мирного трека по Украине

Санкции Великобритании против компаний из Киргизии заслуживают осуждения и несут цель подорвать урегулирование на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

По словам дипломата, в Лондоне решили «взяться за наших партнеров на пространстве СНГ». «Британские власти не смущает то, что своими нелегитимными действиями они создают искусственные препоны поступательному развитию международных торгово-экономических связей и тем самым дестабилизируют глобальную экономику», — отметила Захарова. Заявление опубликовано на официальном сайте МИДа.

Очередные санкции Великобритании Россия рассматривает как средство подрыва усилий по продвижению на мирном треке по Украине. «Перспектива урегулирования явно претит Лондону — де-факто одному из главных сторонников продолжения боевых действий», — добавила Захарова.

Великобритания 20 августа ввела санкции в отношении киргизского Капитал Банк Центральной Азии, компании Tengricoin, криптобиржи Grinex и Old Vector, выпускающей рублевый стейблкоин. В британском МИДе заявили, что новые санкции направлены против связанных с Киргизией криптовалютных сетей, якобы используемых Россией для обхода санкций.

По словам президента Киргизии Садыра Жапарова, санкционные меры были приняты без конкретных доказательств нарушений. «Нет необходимости политизировать экономику», — добавил он.

