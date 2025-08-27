Захарова увидела в санкциях против Киргизии срыв мирного трека по Украине

По словам дипломата, в Лондоне решили «взяться за наших партнеров на пространстве СНГ». «Британские власти не смущает то, что своими нелегитимными действиями они создают искусственные препоны поступательному развитию международных торгово-экономических связей и тем самым дестабилизируют глобальную экономику», — отметила Захарова. Заявление опубликовано на официальном сайте МИДа.