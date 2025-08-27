ARD: Подозреваемые в подрывах «Северных потоков» связаны со спецслужбами Украины

Как писал сайт KP.RU, ранее издание Die Zeit со ссылкой на совместное расследование с газетой Süddeutsche Zeitung и телеканалом ARD сообщило, что немецкие следователи, вероятно, установили личности всех диверсантов, которые совершили подрыв газопроводов «Северный поток». Их на данный момент семь. Уточнялось, что Германия выдала ордера на арест шести украинцев. Седьмой подозреваемый погиб в декабре 2024 года на востоке Украины во время боевых действий.