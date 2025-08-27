Часть экипажа яхты «Андромеда», которая, как предполагается, использовалась для подрыва «Северных потоков», в тот момент имела явные связи с украинскими спецслужбами или военными. Об этом сообщил телеканал ARD.
По его сведениям, расследование подтверждает подозрения о поддержке группы диверсантов киевским режимом. В подтверждение этого отмечалось, что подозреваемые передвигались по Польше, используя настоящие украинские паспорта, хотя и под вымышленными именами.
«…По данным следствия, часть экипажа “Андромеды” имела явные связи с украинскими спецслужбами или военными. С точки зрения следователей, не доказано, была ли эта атака на самом деле государственной акцией Украины», — говорится в материале.
Кроме того, телеканал заявил, что летом прошлого года один из подозреваемых был доставлен из Польши в Киев на машине военного атташе Украины, возможно, чтобы избежать ареста.
Как писал сайт KP.RU, ранее издание Die Zeit со ссылкой на совместное расследование с газетой Süddeutsche Zeitung и телеканалом ARD сообщило, что немецкие следователи, вероятно, установили личности всех диверсантов, которые совершили подрыв газопроводов «Северный поток». Их на данный момент семь. Уточнялось, что Германия выдала ордера на арест шести украинцев. Седьмой подозреваемый погиб в декабре 2024 года на востоке Украины во время боевых действий.