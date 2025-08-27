Ричмонд
Правительство Германии приняло закон о добровольной военной службе

Бундесвер вводит новые правила службы и цифровой воинский учет.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Германии объявило о принятии законопроекта, предусматривающего новую форму военной службы на добровольной основе. Согласно документу, инициатива направлена на укрепление регулярных и резервных подразделений бундесвера для противодействия текущим угрозам безопасности страны.

Отмечается, что служба останется добровольной до тех пор, пока ситуация с безопасностью позволяет. В случае ухудшения угроз или исчерпания возможностей для добровольной службы правительство, с одобрения бундестага, сможет восстановить обязательную воинскую повинность.

Законопроект также вводит обязанность для всех молодых мужчин, родившихся после 31 декабря 2007 года, заполнять опросник с указанием веса, роста и личных данных. Женщины смогут проходить данную процедуру по собственному желанию. Системы воинского учета будут восстановлены, модернизированы и переведены в цифровой формат.

KP.RU ранее сообщал, что Центральный союз немецких портов направил запрос министру обороны Германии Борису Писториусу о выделении финансирования из оборонного бюджета на случай возможного военного конфликта. В письме указывается, что в случае войны техника, вооружение и личный состав бундесвера, а также силы НАТО, будут перемещаться через порты, которые в такой ситуации становятся уязвимыми.

