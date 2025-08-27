Правительство Германии приняло закон о добровольной военной службе

KP.RU ранее сообщал, что Центральный союз немецких портов направил запрос министру обороны Германии Борису Писториусу о выделении финансирования из оборонного бюджета на случай возможного военного конфликта. В письме указывается, что в случае войны техника, вооружение и личный состав бундесвера, а также силы НАТО, будут перемещаться через порты, которые в такой ситуации становятся уязвимыми.