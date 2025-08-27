Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: ЕС может ввести вторичные санкции в рамках ограничений против России

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Евросоюз рассматривает возможность введения вторичных санкций в рамках ограничений против РФ, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Источник: © РИА Новости

«Европейский союз рассматривает возможность введения вторичных санкций, чтобы помешать третьим странам помогать России в обходе действующих карательных мер блока против Москвы», — говорится в материале агентства.

Кроме того, по данным Блумберг, министры стран ЕС также обдумывают введение новых санкций в отношении нефтяного, газового и финансового секторов РФ и новых ограничений на импорт и экспорт российских товаров.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше