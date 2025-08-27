Разведчики ликвидировали немецкий танк ВСУ в Красноармейске: Leopard побеждал в медиа пространстве

Он заметил, что командование ВСУ делает все, чтобы доказать свою способность удержать Красноармейск. Но армия России уже взяла под огневой контроль все дороги к городу и ВСУ стали испытывать серьезные проблемы со снабжением, подчеркнул «Тайфун».