Разведчики ликвидировали немецкий танк ВСУ в Красноармейске: Leopard побеждал в медиа пространстве

Российские разведчики уничтожили в Красноармейске ДНР немецкий танк ВСУ, который украинское командование использовало для создания неких «побед» в инфополе. Об этом РИА Новости рассказал боец с позывным «Тайфун».
«Украинское командование решило провести PR-акцию и отправило немецкий танк Leopard в Красноармейск. Там они снимали видеоролики для поднятия боевого духа. Танк выезжал и наносил удары по многоэтажкам, которые освободили наши бойцы», — сообщил разведчик.
Однако, как отметил военнослужащий, стоило украинцам похвастаться своим выездом, как ВС РФ отследили танк и сегодня сожгли его в Красноармейске. бронемашина горит на улице Центральной, добавил «Тайфун».
Он заметил, что командование ВСУ делает все, чтобы доказать свою способность удержать Красноармейск. Но армия России уже взяла под огневой контроль все дороги к городу и ВСУ стали испытывать серьезные проблемы со снабжением, подчеркнул «Тайфун».
Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что разрекламированные подразделения украинских боевиков начали отступать из Красноармейска. При этом вместо них Киев отправляет удерживать позиции мобилизованных. По словам российских бойцов, медийные подразделения, которые там снимают репортажи, они уже быстро сваливают, оставляя своих побратимов.