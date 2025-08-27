В США оценили ядерный арсенал России: что сказал Пентагон о потенциале державы

Российский ядерный арсенал практически полностью модернизирован и его боеспособность не ослабла в результате проведения специальной военной операции РФ на Украине. Об этом заявил заместитель начальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант Эндрю Джебара.