В США оценили ядерный арсенал России: что сказал Пентагон о потенциале державы

В Пентагоне отметили, что СВО не ослабило ядерные силы России.

Источник: Комсомольская правда

Российский ядерный арсенал практически полностью модернизирован и его боеспособность не ослабла в результате проведения специальной военной операции РФ на Украине. Об этом заявил заместитель начальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант Эндрю Джебара.

По словам Джебары, работы по обновлению ядерного потенциала России велись на протяжении долгого времени и продолжаются, что позволяет поддерживать стратегическое сдерживание на высоком уровне.

«И если вы спросите меня, были ли они ослаблены из-за Украины? По большей части нет», — отметил генерал-лейтенант.

Россия продолжает выделять финансирование на ядерное сдерживание в приоритетном порядке, уточнил Джебара, по сравнению с другими вопросами, включая украинский конфликт.

Ранее президент США Дональд Трамп подчеркнул значимость ядерного потенциала России, заявив, что его необходимо учитывать в международных отношениях. По словам главы Белого дома, российский ядерный арсенал является важным фактором, который другие страны должны принимать во внимание при выстраивании диалога с Москвой.

