В Германии открыли новый завод по производству артснарядов

Rheinmetall намерен к 2027 году достичь годового объема производства в 1,5 млн снарядов, что примерно вдвое превышает текущий уровень. Компания Rheinmetall инвестировала около 500 млн евро в завод в Унтерлюсе и завод по производству ракетных двигателей, который откроется в 2026 году.

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Германский оборонный концерн Rheinmetall открыл новый завод по производству артиллерийских снарядов в населенном пункте Унтерлюс (федеральная земля Нижняя Саксония). Об этом информирует ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Отмечается, что Rheinmetall является крупнейшей оборонной компанией Германии. Она извлекает большую выгоду из конфликта в Украине. Концерн поставляет военную технику, включая танки и боеприпасы, Киеву и строит в Украине завод по производству боеприпасов. -0-