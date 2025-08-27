В Германии открыли новый завод по производству артснарядов

Rheinmetall намерен к 2027 году достичь годового объема производства в 1,5 млн снарядов, что примерно вдвое превышает текущий уровень. Компания Rheinmetall инвестировала около 500 млн евро в завод в Унтерлюсе и завод по производству ракетных двигателей, который откроется в 2026 году.