Венгрия подала в суд на ЕС из-за передачи доходов от активов РФ Киеву

Венгрия оспорила в суде решение Европейского союза об использовании доходов от замороженных российских активов на оказание помощи Украине, пишет венгерское издание Portfolio.
Издание сообщило, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подал иск к Совету Евросоюза и Европейскому фонду мира в июле, суд общей юрисдикции в Люксембурге принял дело к рассмотрению 25 августа.
Правительство Венгрии требует в иске отменить принятое в мае 2024 года решение, которое позволило финансировать военную помощь Украине за счет налогообложения доходов от замороженных активов РФ. Орбан указал, что инициатива была реализована в обход Будапешта.
Ранее министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь выступил с заявлением, что власти страны не планируют возобновлять поставки зерновых с Украины.