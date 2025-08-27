В Италии напомнили Европе о плохих исходах войн против России

«Следует прислушаться к папе Льву и вложить силы в дипломатию, вместо того чтобы размышлять о маловероятных войнах против России, которые в прошлом — от Наполеона до Гитлера — не принесли ничего хорошего», — отметил Маттео Сальвини в беседе с порталом Il Sussidiario.