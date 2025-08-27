Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Италии напомнили Европе о плохих исходах войн против России

В Италии призвали прислушаться к папе Римскому Льву ХIV и придерживаться дипломатии.

Источник: Аргументы и факты

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини напомнил государствам Европы, что в прошлом войны с Россией не имели хорошего исхода.

«Следует прислушаться к папе Льву и вложить силы в дипломатию, вместо того чтобы размышлять о маловероятных войнах против России, которые в прошлом — от Наполеона до Гитлера — не принесли ничего хорошего», — отметил Маттео Сальвини в беседе с порталом Il Sussidiario.

Ранее сообщалось, что Франция вызвала посла Италии после резких высказываний Маттео Сальвини по отношению к французскому лидеру Эммануэлю Макрону. Итальянский политик раскритиковал его позицию по поводу вероятной отправки европейских войск на Украину.