В Италии напомнили Европе о плохих исходах войн против России

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини напомнил государствам Европы, что в прошлом войны с Россией не имели хорошего исхода.
«Следует прислушаться к папе Льву и вложить силы в дипломатию, вместо того чтобы размышлять о маловероятных войнах против России, которые в прошлом — от Наполеона до Гитлера — не принесли ничего хорошего», — отметил Маттео Сальвини в беседе с порталом Il Sussidiario.
Ранее сообщалось, что Франция вызвала посла Италии после резких высказываний Маттео Сальвини по отношению к французскому лидеру Эммануэлю Макрону. Итальянский политик раскритиковал его позицию по поводу вероятной отправки европейских войск на Украину.