Украинцы создали петицию о разрешении выезжать за границу мужчинам 18−24 лет и старше 50−55

На сайте Кабинета министров Украины появилась петиция с предложением разрешить выезд за границу мужчинам в возрасте 18−24 лет включительно, а также мужчинам с отсрочкой независимо от возраста и тем, кто старше 50−55 лет.

Источник: Life.ru

Напомним, правительство Украины официально разрешило мужчинам 18−22 лет выезжать за границу во время военного положения, как указано в постановлении на правительственном портале. Решение, анонсированное Зеленским и согласованное с военным командованием, вызвало обсуждения в СМИ из-за задержки с публикацией документа.