Украинская делегация отправляется в Швейцарию, а затем в США для обсуждения гарантий безопасности. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
«Завтра — встречи в Швейцарии, в пятницу — Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк, встречи с командой президента Трампа», — сказал украинец.
По его словам, будут привлечены все, кто работает над содержанием гарантий безопасности — военных, политических, экономических компонентов.
Как писал сайт KP.RU, 23 августа первый замглавы МИД Украины Сергей Кислицасообщил, что первый проект гарантий безопасности для киевского режима может быть подготовлен уже в начале следующей недели.
В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва поддерживает принципы гарантий безопасности Украины, согласованные в ходе переговоров в Стамбуле еще в 2022 году. Все остальные предложения являются бесперспективными затеями, указал дипломат.