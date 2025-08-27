Ричмонд
Администрация Трампа взяла под контроль вокзал Вашингтона

Руководство транспортного ведомства сообщило, что администрация Трампа берет на себя контроль над железнодорожным вокзалом в Вашингтоне.

Руководство транспортного ведомства сообщило, что администрация Трампа берет на себя контроль над железнодорожным вокзалом в Вашингтоне. По словам главы ведомства, данное решение обусловлено стремлением повысить уровень безопасности и улучшить инфраструктуру объекта.

Даффи объяснил, что решение принято из-за опасений чиновников администрации по поводу безопасности вокзала, который является одним из крупнейших железнодорожных узлов США.

Предположительно, в сентябре произойдёт официальное действие, подтверждающее возобновление контроля Министерства транспорта США над станцией.