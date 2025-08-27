Администрация Трампа взяла под контроль вокзал Вашингтона

Руководство транспортного ведомства сообщило, что администрация Трампа берет на себя контроль над железнодорожным вокзалом в Вашингтоне. По словам главы ведомства, данное решение обусловлено стремлением повысить уровень безопасности и улучшить инфраструктуру объекта.