Нардеп Безуглая: мобилизовывать 18-летних украинцев нужно было с начала СВО

Следовало проводить мобилизацию 18-летних граждан страны с самого начала конфликта, заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.
«Мобилизовать надо было сразу с 18, и сейчас мы бы объективно, в силу природных процессов, имели совсем другую армию», — написала она в своем Telegam-канале.
Нынешние вооруженные силы, имея в руководстве генералов пенсионного возраста и «наоблавленных» мобилизованных предпенсионного возраста на передовой, «не могут стать системно современными», считает она. Безуглая также отметила, что в бегах находятся «сотни тысяч безнаказанных мобилизованных».
Ранее сообщалось, что на официальном сайте кабинета министров Украины опубликован текст постановления, разрешающего во время военного положения выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно.