Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нардеп Безуглая: мобилизовывать 18-летних украинцев нужно было с начала СВО

Депутат заявила, что нынешняя армия не может стать «системно современной».

Источник: Аргументы и факты

Следовало проводить мобилизацию 18-летних граждан страны с самого начала конфликта, заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.

«Мобилизовать надо было сразу с 18, и сейчас мы бы объективно, в силу природных процессов, имели совсем другую армию», — написала она в своем Telegam-канале.

Нынешние вооруженные силы, имея в руководстве генералов пенсионного возраста и «наоблавленных» мобилизованных предпенсионного возраста на передовой, «не могут стать системно современными», считает она. Безуглая также отметила, что в бегах находятся «сотни тысяч безнаказанных мобилизованных».

Ранее сообщалось, что на официальном сайте кабинета министров Украины опубликован текст постановления, разрешающего во время военного положения выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно.