«Вбивают клин»: Дания обвинила США в попытке обходным путём забрать Гренландию

Власти Дании обвинили трёх американцев в организации секретной операции влияния в Гренландии, которую якобы спланировал президент США Дональд Трамп, желающий «захватить остров» и взять его под контроль Вашингтона. Об этом сообщает радио Дании.

Источник: Life.ru

Американцы уговаривали под разными предлогами датчан бороться за независимость, используя для этих целей «болевые точки» народа страны, полагает датская сторона. Премьер-министр страны Меттен Фредериксен прибыл в США и намерен поставить вопрос ребром перед американскими чиновниками. Также был вызван на разговор американский посол. Председатель комиссии Гренландии по внешней политике и безопасности Пипалук Люнге уверена, что американцы вбивают клин между Данией и Гренландией.

«У нас ведь есть конфликты. Есть “скелеты в шкафу”, которые вываливаются наружу, и так будет и в будущем. Поэтому мы должны начать работу по примирению между Гренландией и Данией и ясно понимать, что эти вопросы будут использоваться для того, чтобы вбить клин между нами», — заявила она.

Напомним, что президент США Дональд Трамп говорил о намерении присоединить Канаду и Гренландию. В январе он пообщался с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, которая отказалась продавать остров. Трамп уверен, что США в конечном итоге «получат своё», и Гренландия станет частью Америки.

