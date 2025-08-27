Телеведущий пришел в ярость из-за льготы мигрантам и покинул студию

Ведущий британского телеканала TalkTV пришел в ярость и покинул студию со словами «я больше так не могу», узнав в прямом эфире о полагающейся беженцам льготе. Об этом пишет издание Daily Express.
Гостья канала Самара Гилл рассказала, что в Портсмуте власти предлагают мигрантам на пляжные домики в размере 40 процентов. Однако в основном мигранты живут в городах и не посещают пляжи.
Ведущего Джереми Кайла разозлила новость о льготе. Он стукнул кулаком по столу, встал со стула и направился к выходу, задав вопрос: зачем мигрантам пляжный домик?
Ранее сообщалось, что метящий в премьерское кресло политик представил план массовой депортации мигрантов.
