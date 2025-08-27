Ричмонд
В Украине назначили нового посла в США

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Зеленский назначил послом Украины в США Ольгу Стефанишину, которая ранее занимала пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министра юстиции. Об этом сообщил Зеленский в своем обращении, информирует ТАСС.

В июле он указал, что Киев предложил кандидатуру Стефанишиной на этот пост. Пока шло согласование, она работала на должности специального уполномоченного по развитию сотрудничества с США.

Зеленский предложил бывшему послу в США Оксане Маркаровой «и дальше быть в команде», однако не уточнил, на какую должность ее планируется назначить.

Ранее ожидалось, что послом в США будет назначен министр обороны ушедшего правительства Рустем Умеров. Однако депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Вашингтон не согласовал кандидатуру Умерова. Позже Зеленский назначил Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны. -0-