«Радиостанция Судного дня» передала слово «нитромопс»

«НЖТИ 67201 НИТРОМОПС 3421 2250», — прозвучало в радиоэфире.
Радиостанция УВБ-76 вещает с середины 1970-х годов. Станция относится к так называемым номерным радиостанциям, которые часто связывают с деятельностью военных и разведывательных структур.
Ее также называют «радио Судного дня» в связи с версией, что станция может служить частью системы «Периметр» (или «Мертвая рука», англ. Dead Hand) — автоматического запуска ответного ядерного удара в случае уничтожения высшего руководства, командных центров и штабов ядерных сил.
В предыдущий раз станция выходила в эфир 25 августа, тогда было передано два сообщения: «нардосаж» и «пулолед».
Перед встречей президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, 14 августа, станция передала такие сообщения, как «марель» и «стокотон». 13 августа на радиостанции прозвучало сообщение «долговязый», а за день до этого — «толкосрам».