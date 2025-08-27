Ричмонд
«Радиостанция Судного дня» передала слово «нитромопс»

Радиостанция УВБ-76 передала новое закодированное сообщение 27 августа, пишет телеграм-канал «УВБ-76 логи», освещающий работу станции.

Источник: Pablo Stanley

«НЖТИ 67201 НИТРОМОПС 3421 2250», — прозвучало в радиоэфире.

Радиостанция УВБ-76 вещает с середины 1970-х годов. Станция относится к так называемым номерным радиостанциям, которые часто связывают с деятельностью военных и разведывательных структур.

Ее также называют «радио Судного дня» в связи с версией, что станция может служить частью системы «Периметр» (или «Мертвая рука», англ. Dead Hand) — автоматического запуска ответного ядерного удара в случае уничтожения высшего руководства, командных центров и штабов ядерных сил.

В предыдущий раз станция выходила в эфир 25 августа, тогда было передано два сообщения: «нардосаж» и «пулолед».

Перед встречей президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, 14 августа, станция передала такие сообщения, как «марель» и «стокотон». 13 августа на радиостанции прозвучало сообщение «долговязый», а за день до этого — «толкосрам».

