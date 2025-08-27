Слухи о предстоящей продаже РКК «Энергия» назвали вымыслом

Ранее Life.ru рассказывал, что в конце июля в Штатах состоялась встреча главы Роскосмоса Дмитрия Баканова и и.о. руководителя NASA Шона Даффи. Переговоры директоров космических корпораций РФ и США были проведены впервые с 2018 года.