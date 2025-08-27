Слухи о предстоящей продаже РКК «Энергия» назвали вымыслом

Один из осведомлённых собеседников агентства категорически опроверг появившиеся ранее сообщения, назвав их совершенным вымыслом. Второй источник также подтвердил отсутствие каких-либо планов по передаче предприятия частным владельцам.
РКК «Энергия», входящая в состав Роскосмоса, сохраняет статус одного из ключевых предприятий российской космической отрасли. Корпорация, создавшая первый искусственный спутник Земли и межпланетные станции, продолжает разрабатывать перспективные проекты, включая новый пилотируемый транспортный корабль и Российскую орбитальную станцию.
Ранее в российской прессе появилась информация о том, что «Энергию» собираются продавать частному лицу. Причиной такого шага якобы стали огромные долги, неэффективные процессы и моральный упадок в коллективе.
