Стрельба в школе в Миннеаполисе: погибли двое детей, число пострадавших достигло 17

Стрельба произошла, когда дети находились на утренней мессе. Стрелок открыл огонь снаружи через окна здания. По данным источника, нападавший в возрасте старше 20 лет был вооружен винтовкой, пистолетом и дробовиком, он сделал несколько десятков выстрелов. Стрелявший покончил жизнь самоубийством рядом с местом происшествия. У правоохранительных органов нет информации о том, совершал ли он тяжкие преступления в прошлом. -0-