Стрельба в школе в Миннеаполисе: погибли двое детей, число пострадавших достигло 17

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое детей в возрасте 8 и 10 лет погибли при стрельбе в католической школе в Миннеаполисе, 17 человек ранены. Такие уточненные данные приводит глава местной полиции, информирует ТАСС.
«Два ребенка в возрасте 8 и 10 лет были убиты прямо на церковных скамьях. Еще 17 человек получили ранения, 14 из них дети», — сказал представитель полиции.
В правоохранительных органах сообщили, что двое из раненых детей находятся в крайне тяжелом состоянии.
Стрельба произошла, когда дети находились на утренней мессе. Стрелок открыл огонь снаружи через окна здания. По данным источника, нападавший в возрасте старше 20 лет был вооружен винтовкой, пистолетом и дробовиком, он сделал несколько десятков выстрелов. Стрелявший покончил жизнь самоубийством рядом с местом происшествия. У правоохранительных органов нет информации о том, совершал ли он тяжкие преступления в прошлом. -0-