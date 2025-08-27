Суд взыскал с посольства Украины в Москве десятки миллионов рублей

АО «Мосэнергосбыт» в 2022 году инициировало два судебных разбирательства, в результате которых в пользу компании было взыскано более 360 тысяч рублей в качестве погашения долга по контракту на электроснабжение. В 2023 году, по решению суда, Посольство выплатило АО «Мосводоканал» сумму, превышающую 411 тысяч рублей. В 2024 году АО «Экотехпром» выиграло дело о взыскании около 66 тысяч рублей задолженности по договору на утилизацию твердых бытовых отходов.