Суд взыскал с посольства Украины в Москве десятки миллионов рублей

Согласно информации, полученной РИА Новости, в арбитражный суд Москвы за период с 2022 года, когда Посольство Украины в Российской Федерации прекратило свою деятельность, было подано 19 исковых заявлений.
Основная часть этих исков, а именно тринадцать, исходит от ПАО «МОЭК». Компания регулярно добивается выплаты задолженности, а также штрафных санкций, связанных с двумя договорами, заключенными в 2009 году, на поставку тепловой энергии и горячего водоснабжения.
АО «Мосэнергосбыт» в 2022 году инициировало два судебных разбирательства, в результате которых в пользу компании было взыскано более 360 тысяч рублей в качестве погашения долга по контракту на электроснабжение. В 2023 году, по решению суда, Посольство выплатило АО «Мосводоканал» сумму, превышающую 411 тысяч рублей. В 2024 году АО «Экотехпром» выиграло дело о взыскании около 66 тысяч рублей задолженности по договору на утилизацию твердых бытовых отходов.