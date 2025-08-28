С 2026 года надбавку учителям Кубани увеличат на 5 тысяч рублей

С начала 2026 года в Краснодарском крае вырастет краевая надбавка к заработной плате школьных учителей — она станет больше на 5 тысяч рублей. Инициатива направлена на поддержку педагогов и повышение привлекательности учительской профессии.
Новость об увеличении выплат стала одной из ключевых на августовском краевом педсовете, где традиционно подводятся итоги прошедшего учебного года и обсуждаются планы на будущее. Руководство региона отметило, что в крае сохраняются все существующие меры поддержки для работников образования. Несмотря на возможные экономические сложности, сокращение программ не планируется.
Особое внимание на совете уделили роли учителей в жизни региона. Подчёркивалось, что педагоги не просто обучают школьников, но и формируют поколение, от которого будет зависеть будущее Кубани и всей страны. Их труд ценится не только учениками и родителями, но и государством.
Также в рамках мероприятия прошло вручение наград лучшим педагогам края. Это стало ещё одним символом признания заслуг учителей и их неоценимого вклада в развитие образования.
Повышение надбавки с января 2026 года станет дополнительным стимулом для учителей и ещё одним шагом в укреплении статуса профессии, которую по праву считают одной из самых важных для общества.