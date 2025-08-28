С 2026 года надбавку учителям Кубани увеличат на 5 тысяч рублей

Особое внимание на совете уделили роли учителей в жизни региона. Подчёркивалось, что педагоги не просто обучают школьников, но и формируют поколение, от которого будет зависеть будущее Кубани и всей страны. Их труд ценится не только учениками и родителями, но и государством.