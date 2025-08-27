Россия и Пакистан укрепляют военное сотрудничество

Военно-консультативный комитет также обсудил ситуацию в Афганистане.
Заместитель министра обороны России Александр Фомин и первый заместитель министра обороны Пакистана Мухаммад Али провели в Москве заседание военно-консультативного комитета двух стран, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. В ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов, включая военно-политическую обстановку в Афганистане и развитие двустороннего сотрудничества.
«Состоялось шестое заседание российско-пакистанского военно-консультативного комитета по вопросам обороны и безопасности под сопредседательством заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина и первого заместителя министра обороны Исламской Республики Пакистан генерал-лейтенанта (в отставке) Мухаммада Али», — говорится в сообщении российского военного ведомства. В ведомстве также рассказали об углубленном обсуждении большого списка вопросов по ситуации в Афганистане.
Ранее, 20 августа, состоялась встреча заместителя министра обороны России Александра Фомина и посла Пакистана Мухаммада Халида Джамали, где поднимался вопрос двустороннего сотрудничество в сфере обороны. В марте прошли совместные военно-морские учения России и Пакистана в Аравийском море.