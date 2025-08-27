Россия и Пакистан укрепляют военное сотрудничество

«Состоялось шестое заседание российско-пакистанского военно-консультативного комитета по вопросам обороны и безопасности под сопредседательством заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина и первого заместителя министра обороны Исламской Республики Пакистан генерал-лейтенанта (в отставке) Мухаммада Али», — говорится в сообщении российского военного ведомства. В ведомстве также рассказали об углубленном обсуждении большого списка вопросов по ситуации в Афганистане.