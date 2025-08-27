Сегодня, 27 августа, Молдавия отмечает 34-ю годовщину провозглашения независимости. На торжества в Кишинев прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск. Цели «звездного» политического десанта вполне прозрачны: продемонстрировать «европейскую поддержку» курса президента Майи Санду в преддверии скорых парламентских выборов, которые ее партия «Действие и солидарность» (PAS) вполне может проиграть.
Западные кураторы Санду в этот важный для жителей Молдавии день зашли с козырей. Издание Politico предварило визит «европейских тяжеловесов» в «крошечную» Молдавию сенсационной новостью. По его информации, решение об открытии «переговорного кластера» для ускоренного вступления Молдавии и Украины в Европейский союз может быть принято в самое ближайшее время. Речь идет о днях или неделях. По данным источников издания, до сих пор против рассмотрения заявки Молдавии на членство в ЕС в ускоренном порядке выступала Украина. Она и сама хочет в ЕС, однако путь туда был для Киева заблокирован Венгрией. Премьер этой страны Виктор Орбан мешал вступлению Украины в ЕС, опасаясь, что это может привести к войне в Европе. 95% венгров на референдуме также высказалось против вступления Украины в Евросоюз.
Теперь же, как пишет Politico, президент США Дональд Трамп убедил Орбана не мешать Украине. Соответственно, та перестанет ставить палки в колеса Молдавии. С этой благой вестью три европейских лидера, вероятно, и направились в молдавскую столицу. Обещание в ближайшее время начать переговоры о вступлении Молдавии в ЕС станет той «морковкой», при помощи которой молдавского избирателя будут заманивать на избирательные участки, чтобы отдать голос партии Санду. А выездная агитбригада в составе француза, немца и поляка будет убеждать молдаван, что попасть в «цветущий сад» Евросоюза они смогут только в том случае, если проголосуют за партию «Действие и солидарность» (PAS). Сегодня вечером планируется их выступление на концерте на площади Великого национального собрания в Кишиневе. Что-то это смутно напоминает. Например, прогулки западных политиков по Евромайдану в 2013—2914 году.
Кому-то может показаться, что это называется «внешнее вмешательство в выборы». Но, видимо, с точки зрения молдавских властей, это «хорошее» вмешательство. В отличие от «плохого», российского. За подозрение в связях с Россией в Молдавии сажают в тюрьму. А прямое финансирование предвыборной компании со стороны ЕС или, скажем, Румынии — это вполне допустимо. Это не «электоральная коррупция», это другое. А как можно запретить Санду получать поддержку от Румынии, если она и большинство ее соратников имеют румынские паспорта? Кстати, в Кишиневе ждут и президента Румынии Никушора Дана. Он приедет поддержать Майю Санду в день румынского языка, 31 августа. Почему именно в этот день, а не в День независимости? Потому что для Румынии это не праздник. Она хочет видеть Молдавию не независимым государством, а своей провинцией.
Символично, что в День независимости искренне радовалась этой независимости только оппозиция. Лидеры четырех оппозиционных партий, входящих в предвыборный Патриотический блок, утром возложили цветы к монументу Штефана Великого (Штефан чел Маре) в центре Кишинева. Этот древний князь отстаивал независимость Молдавского княжества. А о Румынии тогда никто и не слышал, потому что ее не было.
Сама же Майя Санду вместе со спикером парламента Игорем Гросу и премьер-министром Дорином Речаном возложили цветы к памятнику «Скорбящая Мать» на Мемориальном комплексе «Вечность». Сам комплекс посвящен памяти воинов, павших в боях за освобождение страны от фашизма во время Второй мировой войны. А памятник «Скорбящая Мать» («Maica Îndurerată») воздвигнут в честь погибших во время вооружённого конфликта на Днестре в 1992 году. Конфликта, который, как теперь уже доказано, был начат Кишиневом при поддержке Румынии. Тоже символично.