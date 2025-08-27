Кому-то может показаться, что это называется «внешнее вмешательство в выборы». Но, видимо, с точки зрения молдавских властей, это «хорошее» вмешательство. В отличие от «плохого», российского. За подозрение в связях с Россией в Молдавии сажают в тюрьму. А прямое финансирование предвыборной компании со стороны ЕС или, скажем, Румынии — это вполне допустимо. Это не «электоральная коррупция», это другое. А как можно запретить Санду получать поддержку от Румынии, если она и большинство ее соратников имеют румынские паспорта? Кстати, в Кишиневе ждут и президента Румынии Никушора Дана. Он приедет поддержать Майю Санду в день румынского языка, 31 августа. Почему именно в этот день, а не в День независимости? Потому что для Румынии это не праздник. Она хочет видеть Молдавию не независимым государством, а своей провинцией.