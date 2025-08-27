От удара украинского БПЛА пострадал житель белгородского села

В результате обстрела Белгородской области со стороны украинских сил пострадал гражданский, проинформировал глава региона.
По информации, предоставленной губернатором, инцидент произошел в селе Новая Таволжанка, расположенном в Шебекинском округе. В результате удара мужчина получил множественные осколочные ранения конечностей и спины.
Помимо этого, в ряде населенных пунктов зафиксированы разрушения жилых домов, надворных построек и автотранспорта. В селе Беловское взрыв беспилотного летательного аппарата повлек за собой повреждение техники на территории предприятия, отметил Гладков.
