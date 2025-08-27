В США приспустили флаги в память о жертвах в католической школе Миннеаполиса

Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить государственные флаги в память о жертвах нападения на учеников католической школы в Миннеаполисе. Об этом говорится в заявлении опубликованном на сайте Белого Дома.
«В знак уважения к жертвам бессмысленных актов насилия, совершенных 27 августа 2025 года в Миннеаполисе, штат Миннесота, на основании полномочий, данных мне Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки как Президенту Соединенных Штатов, я постановляю: флаг Соединенных Штатов должен быть приспущен на территории Белого дома, на всех государственных зданиях и сооружениях, на всех военных базах и военно-морских станциях, а также на всех кораблях федерального правительства в округе Колумбия и по всей территории Соединенных Штатов и их владений до захода солнца 31 августа 2025 года», — сказано в публикации.
Как писал сайт KP.RU, немногим ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что злоумышленник, стрелявший в католической школе в Миннеаполисе, атаковал находящихся в помещении детей через окна церкви. В момент инцидента там проходила служба в честь первой учебной недели в школе. По данным полиции, при себе нападавший имел винтовку, дробовик и пистолет. Стрельбу открыл 20-летний мужчина, который погиб.
Кроме того, губернатор штата Миннесота Тим Уолц сообщил, что, по меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы, еще 10 получили ранения.