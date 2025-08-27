Ричмонд
Мерц потратил свыше €12 тыс. на визажистов с момента вступления в должность

Как отмечают журналисты, Мерц придает большое значение профессиональному стилю.

Источник: Аргументы и факты

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц потратил свыше 12 тысяч евро на визажистов и парикмахеров с момента вступления в должность, пишет немецкое издание Tichys Einblick.

«Мерц придает большое значение профессиональному стилю, что также отмечено на международном уровне. Даже президент США Дональд Трамп похвалил его “поразительно здоровый загар” на недавней встрече в Вашингтоне», — говорится в статье.

При этом отмечается, что в период канцлерства Мерца наибольшие траты на визажистов и парикмахеров были совершены министром экономики и энергетики ФРГ Катериной Райхе. По информации журналистов, ее расходы превысили 19 тысяч евро.

Напомним, ранее новый опрос института Forsa для телеканалов NTV и RTL подтвердил рекордно низкий рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца.

