Мерц потратил свыше €12 тыс. на визажистов с момента вступления в должность

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц потратил свыше 12 тысяч евро на визажистов и парикмахеров с момента вступления в должность, пишет немецкое издание Tichys Einblick.
«Мерц придает большое значение профессиональному стилю, что также отмечено на международном уровне. Даже президент США Дональд Трамп похвалил его “поразительно здоровый загар” на недавней встрече в Вашингтоне», — говорится в статье.
При этом отмечается, что в период канцлерства Мерца наибольшие траты на визажистов и парикмахеров были совершены министром экономики и энергетики ФРГ Катериной Райхе. По информации журналистов, ее расходы превысили 19 тысяч евро.
Напомним, ранее новый опрос института Forsa для телеканалов NTV и RTL подтвердил рекордно низкий рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца.