Ермак в пятницу приедет в США, где обсудит гарантии безопасности

«Завтра встречи в Швейцарии, в пятницу — Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк, встречи с командой президента (США Дональда — ред.) Трампа. Будут привлечены все, кто работает над содержанием гарантий безопасности. Военных, политических, экономических компонентов гарантий безопасности», — сказал Зеленский в вечернем видеообращении в своем в Telegram-канале, рассказывая о графике Ермака на ближайшие дни.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что Ермак и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров на этой неделе поедут в США на переговоры со спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом, вероятно, обсудят возможную встречу президента РФ Владимира Путина и Зеленского. Позднее украинские СМИ сообщили, что в украинскую делегацию также войдет замглавы украинского МИД Сергей Кислица.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков ранее отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Как подчеркнул ранее глава МИД Рф Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Он уточнил, что потенциальная трехсторонняя встреча не должна привести к ухудшению ситуации и по этой причине требует тщательной подготовки.