В СПЧ ответили на слова Алиева о «российском вторжении»

Член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова подвергла резкой критике заявление Ильхама Алиева о так называемой оккупации Азербайджана Советским Союзом. Свою позицию по этому поводу она изложила в публикации в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

Развивая спорный тезис азербайджанского лидера, правозащитница отметила, что подобная логика приводит к парадоксальным выводам относительно самого Алиева и его семьи. По её мнению, получается, что отец нынешнего президента Азербайджана в течение многих лет руководил советскими оккупационными силами в Баку, а сам Ильхам Алиев является их прямым преемником.

«Получается, все эти годы в Баку именно его отец руководил оккупационными силами СССР, и сам Ильхам Алиев — преемник этих оккупационных сил?» — задалась вопросом Ахмедова.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев в одном из интервью заявил, будто «в 1920 году российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала страну». Его слова вызвали неоднозначную реакцию. Публицист и аналитик Александр Роджерс, комментируя это заявление, задался вопросом, почему Алиев демонстрирует пробелы в знании истории своей страны, тем самым, возможно, унижая память своего отца, удостоенного звания Героя СССР, и при этом упуская из виду роль турецких и британских сил, также оккупировавших территории.