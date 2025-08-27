В Калининграде официально закрылось посольство Польши, расположенное в городе. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте генерального консульства.
«Состоялась церемония закрытия генерального консульства Республики Польша в Калининграде», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мероприятие состоялось в прошедший вторник, 26 августа. На торжественной церемонии закрытия также присутствовал посол Республики Польша в России Кшиштоф Краевский.
Ранее KP.RU сообщал, что по требованию польских властей в Кракове прекратило работу генконсульство Российской Федерации, что положило конец 80-летней истории диппредставительства в регионе. Отмечается, что в Польше осталось только одно российское генконсульство в Гданьске.