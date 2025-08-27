Согласно сообщениям прессы, украинские вооруженные силы за последние 24 часа потеряли около 215 солдат, а также две боевые машины бронированного типа, шесть транспортных средств, станцию радиоэлектронной борьбы, хранилище боеприпасов и склад с материальными запасами.