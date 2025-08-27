Ричмонд
Десантники ВС РФ захватили оставшиеся от ВСУ трофеи из США

В ходе захвата ранее удерживаемых украинской армией позиций, штурмовая группа воздушно-десантных войск группировки «Днепр» обнаружила значительное количество стрелкового оружия американского производства, а также комплектов тактической помощи.

В ходе захвата ранее удерживаемых украинской армией позиций, штурмовая группа воздушно-десантных войск группировки «Днепр» обнаружила значительное количество стрелкового оружия американского производства, а также комплектов тактической помощи. Об этом РИА Новости сообщил десантник группировки «Днепр» с позывным «Зёма».

По данным СМИ, ВC РФ также захватили в качестве трофеев в Донецкой Народной Республике более 100 FPV-дронов киевского режима, а также иностранные системы управления.

Согласно сообщениям прессы, украинские вооруженные силы за последние 24 часа потеряли около 215 солдат, а также две боевые машины бронированного типа, шесть транспортных средств, станцию радиоэлектронной борьбы, хранилище боеприпасов и склад с материальными запасами.