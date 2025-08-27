ЕС может впервые ввести вторичные санкции против партнеров России

Страны Евросоюза рассматривают возможность введения вторичных санкций против партнеров России, пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.
«Европейский союз рассматривает возможность введения вторичных санкций, чтобы помешать третьим странам помогать России в обходе действующих карательных мер блока против Москвы», — говорится в публикации.
Уточняется, что вторичные санкции могут заключаться в запретах на поставки определенных товаров и технологий в третьи страны, которые ЕС подозревает в попытках обхода антироссийских рестрикций.
Напомним, ранее в этом месяце госсекретарь США Марко Рубио заявил, что страны ЕС в частных беседах выражали обеспокоенность возможным введением Вашингтоном вторичных санкций против государств, закупающих российскую нефть.