Бразильский наемник раскрыл смертельную ошибку иностранцев в ВСУ

Бразильский наемник ВСУ Адамир Ангинони Жуниор рассказал о смертельной ошибке иностранцев, воюющих на стороне Украины.

Бразильский наемник ВСУ Адамир Ангинони Жуниор рассказал о смертельной ошибке иностранцев, воюющих на стороне Украины. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Fala Glauber Podcast.

По словам бразильца, многие наемники вооруженных сил Украины ведут блоги на платформах TikTok и YouTube, что помогает российским военным их обнаружить и ликвидировать.

Включают мобильные телефоны и выкладывают посты в сеть многие наемники, чем пользуются российские солдаты, заявил Жуниор.

Он отметил, что военный полицейский Макс Панаво активно пользовался TikTok. За полчаса-час до гибели он вышел в сеть, а затем был нанесен артиллерийский удар. Сам военный и еще несколько человек погибли.

Ранее сообщалось, что в стрелковом бою с ВСУ российские штурмовые группы группировки войск «Днепр» столкнулись с польскими наемниками.

