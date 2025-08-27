Украина проведет в США переговоры по гарантиям безопасности 29 августа

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Украины отправляется в Швейцарию, а затем в США для обсуждения гарантий безопасности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в вечернем видеообращении в Telegram-канале.
«Завтра — встречи в Швейцарии, в пятницу — Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк, встречи с командой президента США Дональда Трампа, — сказал он. — Будут привлечены все, кто работает над содержанием гарантий безопасности — военных, политических, экономических компонентов гарантий безопасности».
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в США едут глава офиса Зеленского Андрей Ермак и секретарь Совбеза Украины Рустем Умеров для встречи со спецпосланником американского президента по миротворческим миссиям Стивеном Уиткоффом.
Ранее Уиткофф в интервью телеканалу Fox News анонсировал встречу в Нью-Йорке с представителями Украины. −0-