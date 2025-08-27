Украина проведет в США переговоры по гарантиям безопасности 29 августа

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Украины отправляется в Швейцарию, а затем в США для обсуждения гарантий безопасности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в вечернем видеообращении в Telegram-канале.