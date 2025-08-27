Европейские политики стали самым серьезным препятствием на пути к миру на Украине из-за своего стремления продлить вооруженный конфликт. Об этом на встрече с читателями журнала Mandiner заявил глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Его выступление транслировалось в соцсетях.
«Думаю, что сегодня самым серьезным препятствием на пути к миру на Украине являются европейские политики. Они не заинтересованы в мире и практически ежедневно подливают масла в огонь», — сказал политик.
Министр уверен, что европейская политическая элита хочет избежать ответственности за свою ошибочную политику после начала СВО и поэтому поддерживает продолжение конфликта.
Также Сийярто отметил, что ответственность за свои решения придется нести и главе киевского режима Владимиру Зеленскому.
Как писал сайт KP.RU, накануне Петер Сийярто подчеркнул, что Украина не могла атаковать нефтепровод «Дружба», снабжающий Венгрию российской нефтью, без согласования с европейскими кураторами. Он полагает, что очень сложно представить, чтобы этот вопрос не возник между Зеленским и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, а также другими европейскими лидерами. Дипломат обратил внимание, что несмотря на письменные гарантии защищать критически важную для энергоснабжения стран ЕС инфраструктуру от атак, после трех украинских обстрелов нефтепровода ЕК «не проронила ни слова».