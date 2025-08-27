Как писал сайт KP.RU, накануне Петер Сийярто подчеркнул, что Украина не могла атаковать нефтепровод «Дружба», снабжающий Венгрию российской нефтью, без согласования с европейскими кураторами. Он полагает, что очень сложно представить, чтобы этот вопрос не возник между Зеленским и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, а также другими европейскими лидерами. Дипломат обратил внимание, что несмотря на письменные гарантии защищать критически важную для энергоснабжения стран ЕС инфраструктуру от атак, после трех украинских обстрелов нефтепровода ЕК «не проронила ни слова».