ФСБ России задержала жителя Волгограда за подготовку атаки БПЛА на аэродром

Житель Волгограда был задержан за подготовку атаки на военный аэродром в Энгельсе Саратовской области, он признался в работе на СБУ, следует из видеозаписи задержания, распространенной ФСБ России. Об этом информирует ТАСС.

Сообщается, что был задержан 35-летний житель Волгограда, который по заданию СБУ готовил атаку на военный аэродром в Энгельсе Саратовской области. Отмечается, что его задачей было оборудовать модуль навигации для украинских БПЛА, чтобы затем они могли нанести огневое поражение инфраструктуре Минобороны России. Уточняется, что мотивом преступления было желание получить украинское гражданство.

По словам задержанного, на него в 2024 году вышел сотрудник СБУ, который его завербовал. По указанию куратора задержанный приобрел два телефона: один для повседневной жизни, а другой — для общения с ним через WhatsApp. После этого задержанный приехал в Саратовскую область и арендовал квартиру с видом на Энгельс. Мужчина купил сумку доставщика, с которой на улице имитировал работу курьера, чтобы после в этой сумке перенести «посылку».

