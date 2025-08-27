ФСБ России задержала жителя Волгограда за подготовку атаки БПЛА на аэродром

По словам задержанного, на него в 2024 году вышел сотрудник СБУ, который его завербовал. По указанию куратора задержанный приобрел два телефона: один для повседневной жизни, а другой — для общения с ним через WhatsApp. После этого задержанный приехал в Саратовскую область и арендовал квартиру с видом на Энгельс. Мужчина купил сумку доставщика, с которой на улице имитировал работу курьера, чтобы после в этой сумке перенести «посылку».