Il Fatto сообщила об исчерпании ЕС ресурса санкций против России

США также используют санкции для давления на Россию, сочетая их с политическими ультиматумами по украинскому урегулированию. Так, американский президент Дональд Трамп в середине июля выдвинул России ультиматум: он заявил, что, если прогресса в урегулировании конфликта на Украине не будет, Вашингтон введет вторичные пошлины для покупателей российских углеводородов. 15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите на Аляске обсудили мирный процесс по Украине.