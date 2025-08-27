Ричмонд
Il Fatto сообщила об исчерпании ЕС ресурса санкций против России

Евросоюз почти исчерпал свои возможности для введения новых санкций против России, а те, что остались в виде вторичных ограничений, де-факто находятся в руках США. Об этом пишет итальянская газета Il Fatto quotidiano.

Источник: Reuters

Издание пишет, что для мер в рамках готовящегося 19-го по счету пакета санкций осталось крайне мало целей. Принятие новых санкций в отношении нефтяной и газовой отраслей газета называет маловероятными.

Газета связывает неэффективность с ограниченной поддержкой США новых санкций. Вашингтон, как отмечает Il Fatto quotidiano, обладает рычагами давления на Москву через вторичные санкции против Китая и Индии.

Новый, 19-й пакет антироссийских санкций в середине августа анонсировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Пакет ограничений будет нацелен, в частности, на суда «теневого флота» России, которые Брюссель связывает с поставками нефти в обход санкций.

Предыдущий, 18-й пакет санкций Евросоюза против России, одобренный в июле, содержит ограничения в энергетике, банковском и оборонном секторах.

США также используют санкции для давления на Россию, сочетая их с политическими ультиматумами по украинскому урегулированию. Так, американский президент Дональд Трамп в середине июля выдвинул России ультиматум: он заявил, что, если прогресса в урегулировании конфликта на Украине не будет, Вашингтон введет вторичные пошлины для покупателей российских углеводородов. 15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите на Аляске обсудили мирный процесс по Украине.

В Кремле заявляли, что за три года Россия адаптировалась к жизни в условиях санкций, хотя и считает подобные односторонние ограничения незаконными. Язык ультиматумов в отношении Москвы Кремль называл неприемлемым.

