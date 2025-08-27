Глава МИД Люксембурга прыгнул в объятия украинскому коллеге Сибиге

Ричмонд
Украинские СМИ обратили внимание на необычное поведение главы МИД Люксембурга Ксавье Беттеля во время встречи с украинским министром Андреем Сибигой в Одессе.

На опубликованном видео видно, как Беттель радостно подскочил и с разбега обнял Сибигу, который ответил взаимностью. Такое эмоциональное проявление вызвало неоднозначную реакцию в украинском сегменте интернета.

Пользователи назвали поведение дипломата «милым», но одновременно задавались вопросом о его причинах, неоднократно сравнивая это с открытым проявлением эмоций президента Франции Эммануэля Макрона на встречах с иностранными лидерами.

«Макарон с Зеленским, теперь еще эти…», — написала одна из пользовательниц.

«Макрон Зеленскому — следующую встречу делаем так же», — добавила другая.

Ранее пользователи Сети высмеяли снимки обнимающихся Макрона и Трюдо.