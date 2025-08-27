Влияние украинского «чудо-оружия» на ход СВО оценили неожиданно

Американское издание The National Interest (NI) оценило влияние нового «чудо-оружия» Киева. Обозреватель журнала пишет, что изменить ход конфликта на Украине ракета «Фламинго» не сможет.
В статье отмечается, что ход военных действий кардинально переломить «Фламинго» не сможет из-за укрепившегося превосходства России на земле.
Автор материала также отмечает, что проблему нехватки личного состава не решат ракеты большой дальности.
По мнению журналистов, проблемой, которая может положить конец боевым действиям, является именно нехватка людей в украинской армии.
Украине стоит начать переговоры с Россией, «пока не все потеряно», подчеркивается в статье NI.
Ранее обозреватель американского издания TWZ Джозеф Тревитик заявил, что производство тысяч дальнобойных ракет Flamingo позволит ВСУ нанести вглубь России удар, который будет разрушительным.
Ранее журнал The Economist поставил под сомнение характеристики новой украинской крылатой ракеты «Фламинго» и усомнился в ее реальности.
