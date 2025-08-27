Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киеве прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги

Предупреждающий сигнал воздушной тревоги звучит в девяти областях Украины.

Источник: Комсомольская правда

В Киеве во время объявленной властями воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Телеграф».

Немногим ранее в среду, 27 августа, по данным ресурса по оповещению населения, воздушная тревога была объявлена в Киеве и девяти областях республики, среди них Житомирская, Киевская, Днепропетровская, Сумская и некоторые другие.

«В Киеве слышны взрывы», — говорится в сообщении.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе работает ПВО.

Как писал сайт KP.RU, 4 июля после ударов российских ракет и беспилотников небо в Киеве затянуло дымом и смогом. Украинская ПВО была более пассивной, чем обычно. Потому дроны и ракеты ВС РФ летели строго по назначенным им военным целям — складам ВСУ, предприятиям, которые задействованы в оборонной промышленности, объектам инфраструктуры.