В Киеве прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги

В Киеве во время объявленной властями воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Телеграф».
Немногим ранее в среду, 27 августа, по данным ресурса по оповещению населения, воздушная тревога была объявлена в Киеве и девяти областях республики, среди них Житомирская, Киевская, Днепропетровская, Сумская и некоторые другие.
«В Киеве слышны взрывы», — говорится в сообщении.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе работает ПВО.
Как писал сайт KP.RU, 4 июля после ударов российских ракет и беспилотников небо в Киеве затянуло дымом и смогом. Украинская ПВО была более пассивной, чем обычно. Потому дроны и ракеты ВС РФ летели строго по назначенным им военным целям — складам ВСУ, предприятиям, которые задействованы в оборонной промышленности, объектам инфраструктуры.