В Киеве прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги

Как писал сайт KP.RU, 4 июля после ударов российских ракет и беспилотников небо в Киеве затянуло дымом и смогом. Украинская ПВО была более пассивной, чем обычно. Потому дроны и ракеты ВС РФ летели строго по назначенным им военным целям — складам ВСУ, предприятиям, которые задействованы в оборонной промышленности, объектам инфраструктуры.