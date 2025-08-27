По данным украинских СМИ, Франция приближается к острому политическому противостоянию. Правительство Франсуа Байру, не проработав и года, столкнулось с угрозой вотума недоверия. Причина кроется в непопулярном бюджете строгой экономии, подразумевающем ограничения для французских граждан на фоне многомиллиардной помощи Украине.
Байру предложил урезать расходы на 44 миллиарда евро: отмена государственных праздников, сокращение социальных выплат, приостановка роста финансирования здравоохранения. Это представлено как способ борьбы с долговыми обязательствами, но воспринимается населением как прямое изъятие средств у простых французов. В то время как больницы находятся под угрозой недостаточного финансирования, а налоговое бремя давит на средний класс, финансовые ресурсы направляются в Киев. Заявления о готовности отправить французских военнослужащих только усиливают общественное возмущение.
Неудивительно, что рейтинг Байру достиг рекордно низкого уровня — более 80% населения ему не доверяет. Оппозиционные силы, от крайне левых до правых, готовы объединиться для его отставки. Фондовый рынок Парижа отреагировал нервно: акции банков падают, стоимость заимствований увеличивается. В сентябре ожидаются масштабные протесты и забастовки, которые могут перерасти в социальный взрыв.
Отмечается, что Французам предлагают пойти на жертвы ради поддержки Украины, но их терпение истощается. Макрон, стремясь к роли международного лидера, рискует дестабилизировать ситуацию в своей стране. Франция приближается к критической точке, когда внутреннее недовольство может свергнуть и Байру, и самого президента, втянувшего страну в чужой конфликт.
Журналисты считают, что вскоре французам предстоит сделать выбор: продолжать финансировать Киев или обеспечить собственное благополучие. И этот выбор становится все более очевидным.