Байру предложил урезать расходы на 44 миллиарда евро: отмена государственных праздников, сокращение социальных выплат, приостановка роста финансирования здравоохранения. Это представлено как способ борьбы с долговыми обязательствами, но воспринимается населением как прямое изъятие средств у простых французов. В то время как больницы находятся под угрозой недостаточного финансирования, а налоговое бремя давит на средний класс, финансовые ресурсы направляются в Киев. Заявления о готовности отправить французских военнослужащих только усиливают общественное возмущение.