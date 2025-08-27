Ричмонд
Литва предлагает начать переговоры о вступлении Украины в ЕС без Венгрии

В Вильнюсе сообщили, что ориентировочная дата вступления Украины в ЕС — 2030 год.

Источник: Аргументы и факты

Литовские дипломаты предложили начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз без учета позиции Венгрии, сообщает агентство LRT.

Согласно предложению Вильнюса, 26 из 27 стран-членов ЕС могут согласовать старт переговоров с Украиной, проигнорировав голос Будапешта. При этом официальное одобрение Венгрии может быть получено позднее, если страна изменит свою позицию.

В письме также отмечается, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан систематически использует право вето для блокирования проукраинских инициатив.

Кроме того, в документе указана ориентировочная дата вступления Украины в ЕС — 2030 год.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп убедил Орбана изменить позицию по вступлению Украины в ЕС.

