Литва предлагает начать переговоры о вступлении Украины в ЕС без Венгрии

Литовские дипломаты предложили начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз без учета позиции Венгрии, сообщает агентство LRT.
Согласно предложению Вильнюса, 26 из 27 стран-членов ЕС могут согласовать старт переговоров с Украиной, проигнорировав голос Будапешта. При этом официальное одобрение Венгрии может быть получено позднее, если страна изменит свою позицию.
В письме также отмечается, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан систематически использует право вето для блокирования проукраинских инициатив.
Кроме того, в документе указана ориентировочная дата вступления Украины в ЕС — 2030 год.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп убедил Орбана изменить позицию по вступлению Украины в ЕС.