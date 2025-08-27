Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на высказывание финского президента Стубба, напомнив произошедший во время Второй мировой войны изменение позиций Хельсинки. Дипломат заметила, что если Стубб действительно решил действовать как в 1944 году, то ему необходимо выступить «против своих недавних союзников-нацистов и начинать бить киевский режим».