Президент Финляндии Александр Стубб своими заявлениями провоцирует обострение конфликта с Россией. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.
Так эксперт отреагировал на призыв финского политика к европейским странам надавить на Москву, чтобы она «присоединилась к переговорам».
«Наш худший президент Александр Стубб продолжает разжигать конфликт с Россией», — написал он.
По словам Малинена, он не верил, что доживет до того дня, когда Финляндией будет руководить «коррумпированная марионетка глобалистов». Но вот это случилось, констатировал он.
Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на высказывание финского президента Стубба, напомнив произошедший во время Второй мировой войны изменение позиций Хельсинки. Дипломат заметила, что если Стубб действительно решил действовать как в 1944 году, то ему необходимо выступить «против своих недавних союзников-нацистов и начинать бить киевский режим».