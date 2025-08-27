Армения и Азербайджан могут вступить в ШОС, заявил Мирзоян

«Мы представили заявку, и Азербайджан представил заявку. Азербайджан и нас пригласили в качестве партнеров на предстоящий саммит (ШОС. — Прим. БЕЛТА). Мы примем участие. Мы думаем, что и мы, и Азербайджан можем и должны присоединиться к этой организации», — заявил Мирзоян в интервью общественному телевидению республики, отвечая на вопрос, вступит ли Армения в ШОС.