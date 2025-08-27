Армения и Азербайджан могут вступить в ШОС, заявил Мирзоян

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава армянского МИД Арарат Мирзоян считает, что Армения и Азербайджан могут и должны вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества. Об этом информирует РИА Новости.
«Мы представили заявку, и Азербайджан представил заявку. Азербайджан и нас пригласили в качестве партнеров на предстоящий саммит (ШОС. — Прим. БЕЛТА). Мы примем участие. Мы думаем, что и мы, и Азербайджан можем и должны присоединиться к этой организации», — заявил Мирзоян в интервью общественному телевидению республики, отвечая на вопрос, вступит ли Армения в ШОС.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Беларусь. Саммит Шанхайской организации сотрудничества в 2025 году пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.
Ранее пресс-секретарь премьера Армении Никола Пашиняна Назели Багдасарян подтвердила его участие в саммите. -0-