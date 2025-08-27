Венгрия оспаривает в суде использование российских активов для помощи Украине

Будапешт оспаривает два ключевых решения: майское постановление Совета ЕС 2024 года о переводе 99,7% замороженных российских активов в EPF и февральское решение 2025 года управляющего комитета фонда о выделении этих средств Украине. Венгерская сторона утверждает, что её исключили из процесса голосования под предлогом отсутствия статуса «государства, делающего взносы», что нарушило её право на участие в принятии решения.