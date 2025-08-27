Венгрия оспаривает в суде использование российских активов для помощи Украине

Венгрия инициировала судебное разбирательство в Европейском суде общей юрисдикции в Люксембурге, оспаривая законность решения Совета ЕС о направлении Украине доходов от замороженных активов Центрального банка России. Иск, поданный в июле и принятый к рассмотрению в понедельник, направлен против Совета ЕС и Европейского фонда мира (EPF), сообщает Portfolio.
Будапешт оспаривает два ключевых решения: майское постановление Совета ЕС 2024 года о переводе 99,7% замороженных российских активов в EPF и февральское решение 2025 года управляющего комитета фонда о выделении этих средств Украине. Венгерская сторона утверждает, что её исключили из процесса голосования под предлогом отсутствия статуса «государства, делающего взносы», что нарушило её право на участие в принятии решения.
Финансовые последствия дела значительны: речь идет о ежегодных перечислениях в размере 3−5 миллиардов евро. На данный момент EPF уже перечислил Украине 11 миллиардов евро, которые преимущественно были направлены на закупку вооружения.
Исход судебного процесса может создать важный прецедент. В случае победы Венгрии подобные решения не смогут приниматься без учёта позиции всех стран-членов, а голосования должны будут проводиться индивидуально. В случае поражения Будапешта станет возможным и в дальнейшем обходить вето отдельных членов ЕС при принятии аналогичных решений.
