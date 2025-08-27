В Венгрии назвали политиков ЕС препятствием на пути к миру на Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выступил с заявлением, что политики Евросоюза являются главным препятствием на пути мирного урегулирования украинского конфликта.
«Они не заинтересованы в мире и практически ежедневно подливают масла в огонь», — заявил венгерский министр, слова которого приводит журнал Mandiner.
Как отметил Сийярто, европейские чиновники пытаются избежать ответственности «за свою ошибочную политику», поэтому настаивают на продолжении украинского конфликта.
Напомним, ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп убедил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана изменить позицию по вступлению Украины в ЕС.