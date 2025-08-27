Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Венгрии назвали политиков ЕС препятствием на пути к миру на Украине

Венгерский министр считает, что европейские политики пытаются избежать ответственности за свою ошибочную политику.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выступил с заявлением, что политики Евросоюза являются главным препятствием на пути мирного урегулирования украинского конфликта.

«Они не заинтересованы в мире и практически ежедневно подливают масла в огонь», — заявил венгерский министр, слова которого приводит журнал Mandiner.

Как отметил Сийярто, европейские чиновники пытаются избежать ответственности «за свою ошибочную политику», поэтому настаивают на продолжении украинского конфликта.

Напомним, ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп убедил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана изменить позицию по вступлению Украины в ЕС.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше