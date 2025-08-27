Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Венгрия подала в суд на Евросоюз за передачу Киеву процентов от активов ЦБ РФ

Венгерские власти подали иск в Европейский суд в Люксембурге против Совета Евросоюза и Европейского фонда мира (EPF) за направление Украине процентов с замороженных активов Центробанка России без согласия Будапешта. Об этом написало издание Portfolio.

Венгерские власти подали иск в Европейский суд в Люксембурге против Совета Евросоюза и Европейского фонда мира (EPF) за направление Украине процентов с замороженных активов Центробанка России без согласия Будапешта. Об этом написало издание Portfolio.

— Венгрия подала иск в Суд общей юрисдикции в Люксембурге против Совета Евросоюза и Европейского фонда мира, оспаривая использование Украиной средств от замороженных активов Центробанка РФ, — сказано в статье.

Уточняется, что иск подали в июле, а к рассмотрению его приняли 25 августа.

Правительство Венгрии опротестовывает решение Совета Евросоюза, которое было принято в мае прошлого года, о направлении 99,7 процента от замороженных активов РФ в EPF, а также решение управляющего комитета EPF от февраля текущего года, предусматривающее отправку денег Киеву.

— При принятии оспариваемого решения комитет EPF нарушил вышеупомянутые положения, указав, что Венгрия, якобы не являясь «государством, делающим взносы», не могла участвовать в голосовании, и ее голос был проигнорирован, — говорится в иске.

Речь идет о трех-пяти миллиардах евро в год, EPF уже перевел Украине 11 миллиардов евро, которые были потрачены на закупку оружия, уточняется в публикации.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп смог убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять вето на вступление Украины в Европейский союз, написало Politico.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше