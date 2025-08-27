Венгрия подала в суд на Евросоюз за передачу Киеву процентов от активов ЦБ РФ

Венгерские власти подали иск в Европейский суд в Люксембурге против Совета Евросоюза и Европейского фонда мира (EPF) за направление Украине процентов с замороженных активов Центробанка России без согласия Будапешта. Об этом написало издание Portfolio.
— Венгрия подала иск в Суд общей юрисдикции в Люксембурге против Совета Евросоюза и Европейского фонда мира, оспаривая использование Украиной средств от замороженных активов Центробанка РФ, — сказано в статье.
Уточняется, что иск подали в июле, а к рассмотрению его приняли 25 августа.
Правительство Венгрии опротестовывает решение Совета Евросоюза, которое было принято в мае прошлого года, о направлении 99,7 процента от замороженных активов РФ в EPF, а также решение управляющего комитета EPF от февраля текущего года, предусматривающее отправку денег Киеву.
— При принятии оспариваемого решения комитет EPF нарушил вышеупомянутые положения, указав, что Венгрия, якобы не являясь «государством, делающим взносы», не могла участвовать в голосовании, и ее голос был проигнорирован, — говорится в иске.
Речь идет о трех-пяти миллиардах евро в год, EPF уже перевел Украине 11 миллиардов евро, которые были потрачены на закупку оружия, уточняется в публикации.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп смог убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять вето на вступление Украины в Европейский союз, написало Politico.