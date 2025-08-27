Бизнесмен по делу о хищениях на фортификациях под Белгородом отправлен под домашний арест

Мещанский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для Сергея Серебрянского — руководителя ликвидируемой АНО «Центр компетенции по развитию городской среды Белгородской области» и фигуранта уголовного дела в отношении врио замгубернатора Курской области Владимира Базарова. Оба задержаны по подозрению в хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области, сообщили ТАСС участники процесса.
Собеседник агентства уточнил, что ходатайство следствия было удовлетворено, и домашний арест Серебрянского продлится до 25 октября.
Ранее под стражу был заключён сам Владимир Базаров, обвиняемый в растрате (ст. 160 УК РФ), а также гендиректор строительной компании «Еврострой» Эдгард Херимян, которому предъявлено обвинение в даче взятки (ст. 291 УК РФ). Серебрянскому инкриминируется посредничество во взяточничестве.
25 августа сотрудники Главного управления экономической безопасности МВД и ФСБ задержали Базарова и его предполагаемых соучастников по уголовному делу, возбужденному в феврале МВД по факту хищения средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений на границе Белгородской области с Украиной. В рамках расследования в отношении Базарова и его сообщников ведутся четыре уголовных дела, включая обвинения в получении взятки и растрате.
Одним из эпизодов является завышение стоимости и снижение технических характеристик так называемых «зубов дракона» — тетраэдров для фортификационных сооружений. По делу уже арестованы бывший начальник управления капитального строительства Белгородской области Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, а также заместитель министра строительства Белгородской области Владимир Губарев. Им предъявлены обвинения в растрате и хищении свыше 251 млн рублей. В ходе следствия установлено, что указания о закупке тетраэдров с размерами граней меньше технического задания исходили от Базарова, который тогда занимал пост заместителя губернатора и курировал строительство оборонительных сооружений.