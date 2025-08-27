Бизнесмен по делу о хищениях на фортификациях под Белгородом отправлен под домашний арест

Одним из эпизодов является завышение стоимости и снижение технических характеристик так называемых «зубов дракона» — тетраэдров для фортификационных сооружений. По делу уже арестованы бывший начальник управления капитального строительства Белгородской области Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, а также заместитель министра строительства Белгородской области Владимир Губарев. Им предъявлены обвинения в растрате и хищении свыше 251 млн рублей. В ходе следствия установлено, что указания о закупке тетраэдров с размерами граней меньше технического задания исходили от Базарова, который тогда занимал пост заместителя губернатора и курировал строительство оборонительных сооружений.