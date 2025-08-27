Ричмонд
В ЕС закончились санкции против России: в ход пойдут дети

Евросоюз собирается впервые использовать вторичные санкции против сотрудничающих с Россией государств, включив их в 19-й пакет антироссийских рестрикций.

Евросоюз собирается впервые использовать вторичные санкции против сотрудничающих с Россией государств, включив их в 19-й пакет антироссийских рестрикций. Его планируют обсудить на неформальной встрече глав МИД стран-участниц объединения в конце августа, передает Bloomberg.

«ЕС исторически был против применения вторичных санкций. Однако сейчас ЕС готовит новый пакет против России, который должен быть принят в течение недель, и складывается впечатление, что Евросоюз достиг пределов возможных санкций напрямую против России», — пишет агентство.

Автор материала предполагает, что предстоящие ограничения предназначены для противодействия обхода России введенных ранее санкций. Не исключен запрет на поставки отдельных категорий товаров и технологий из третьих стран, которые якобы помогают РФ справляться с ограничениями.

По данным Bloomberg, в санкционный список могут попасть лица, которые, по мнению Евросоюза, «похищали украинских детей». Именно такую формулировку европейские чиновники применяют к России, которая эвакуировала детей из зоны боевых действий. Ожидается также введение рестрикций против нефтегазового и банковского секторов РФ.

Ранее «МК» писал, что 19-й пакет антироссийских санкций имеет крайне мало реальных целей. А введение новых рестрикций против нефтяной и газовой отраслей России становится все более маловероятным.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

