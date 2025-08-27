В ЕС закончились санкции против России: в ход пойдут дети

По данным Bloomberg, в санкционный список могут попасть лица, которые, по мнению Евросоюза, «похищали украинских детей». Именно такую формулировку европейские чиновники применяют к России, которая эвакуировала детей из зоны боевых действий. Ожидается также введение рестрикций против нефтегазового и банковского секторов РФ.