В ЕС закончились санкции против России: в ход пойдут дети

«ЕС исторически был против применения вторичных санкций. Однако сейчас ЕС готовит новый пакет против России, который должен быть принят в течение недель, и складывается впечатление, что Евросоюз достиг пределов возможных санкций напрямую против России», — пишет агентство.
Автор материала предполагает, что предстоящие ограничения предназначены для противодействия обхода России введенных ранее санкций. Не исключен запрет на поставки отдельных категорий товаров и технологий из третьих стран, которые якобы помогают РФ справляться с ограничениями.
По данным Bloomberg, в санкционный список могут попасть лица, которые, по мнению Евросоюза, «похищали украинских детей». Именно такую формулировку европейские чиновники применяют к России, которая эвакуировала детей из зоны боевых действий. Ожидается также введение рестрикций против нефтегазового и банковского секторов РФ.
Ранее «МК» писал, что 19-й пакет антироссийских санкций имеет крайне мало реальных целей. А введение новых рестрикций против нефтяной и газовой отраслей России становится все более маловероятным.
