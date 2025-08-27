Ричмонд
Президента Аргентины срочно эвакуировали с мероприятия после нападения протестующих

Президент Аргентины Хавьер Милей был вынужден экстренно покинуть предвыборное мероприятие в городе Ломас-де-Самора после того, как протестующие начали бросать камни и бутылки в его кортеж.

Инцидент произошел во время поездки главы государства в автомобиле с открытым верхом, где его сопровождала сестра Карина Милей, недавно оказавшаяся в центре коррупционного скандала.

Охрана президента приняла решение о немедленной эвакуации после того, как в машину начали лететь различные предметы. По официальным данным, пострадавших в результате столкновений между сторонниками Милея, протестующими и полицией нет. Официальный представитель президента Мануэль Адорни обвинил в организации беспорядков сторонников экс-президента Кристины Фернандес де Киршнер.

Мероприятие было частью предвыборной кампании перед выборами в законодательное собрание провинции Буэнос-Айрес, которые состоятся 7 сентября.

Ранее сообщалось, что Венгрия оспаривает в суде использование российских активов для помощи Украине.

